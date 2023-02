Política Liminar suspende retirada do Tust e do Tusd de base de cálculo A retirada do Tust e do Tusd da base de cálculo do ICMS havia sido promovida por meio de uma emenda, considerada jabuti, na Lei Complementar 194/2022, que limitou as alíquotas do imposto sobre combustíveis, energia, transporte e telecomunicações, no ano passado

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux concedeu liminar, nesta quinta-feira (9), que suspendeu a retirada do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (Tust) e do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (Tusd) da base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). A decisão é favorável aos estados. A retirada do Tust e...