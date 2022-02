Política Luciano Hang faz suspense sobre possível candidatura Dono da Havan intensificou as conversas com partidos para tomarem a decisão sobre sua filiação

O empresário Luciano Hang diz que vai anunciar depois do Carnaval sua possível candidatura. Ele ainda não revela a sigla nem o cargo. E ainda deixa dúvidas se, de fato, vai concorrer nas eleições de 2022. O dono da Havan intensificou as conversas com partidos para tomarem a decisão sobre sua filiação. Hang tem ventilado nas redes sociais que a vaga do Senado p...