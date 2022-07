Política Luiz do Carmo desiste de pré-candidatura ao Senado e diz que apoiará Caiado e Bolsonaro Base de Caiado segue com Delegado Waldir (União Brasil), Zacharias Calil (União Brasil) e Alexandre Baldy (PP) como pré-candidatos ao Senado

O senador Luiz do Carmo (PSC) desistiu, nesta segunda-feira (25), de disputar cadeira no Senado na eleição deste ano. Ao POPULAR, o parlamentar disse que tomou a decisão com base em questões pessoais (cuidar de negócios e da saúde da esposa) e por “outras dificuldades de partido”. Carmo afirmou que a decisão foi tomada em conversa com seu grupo político e conf...