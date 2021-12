Política Luiza Trajano diz no STF que mulheres são procuradas só para ser 'vice' Apontada como uma das 100 mulheres mais influentes do mundo pela Time, Trajano deu a declaração enquanto falava sobre o grupo que construiu, "Mulheres do Brasil"

Ao participar de seminário no STF (Supremo Tribunal Federal) nesta sexta-feira (10), a empresária Luiza Trajano afirmou que não deseja ser candidata à Presidência da República, apesar de ter recebido apelos para entrar na disputa pelo Palácio do Planalto. A dona da Magazine Luiza disse, em tom de ironia, que as mulheres são sempre procuradas no período eleitoral para s...