Política Lula cancela atividades da pré-campanha após contrair Covid Esposa de ex-presidente, socióloga Rosângela da Silva, a Janja, tambem testou positivo para novo coronavírus

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) informou neste domingo (5) que está com Covid-19, assim como sua esposa, a socióloga Rosângela da Silva, a Janja. Os dois ficarão em isolamento e, com isso, não devem participar de atividades da pré-campanha do petista à Presidência nos próximos dias. A notícia foi publicada em perfis do ex-presidente nas redes sociai...