O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decretou intervenção federal no Distrito Federal (DF) após a invasão bolsonarista no Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal (STF) neste domingo (8). A intervenção vale até dia 31 de janeiro.

"O que esses vândalos, nazistas fanáticos, fascistas fanáticos, fizeram nunca foi feito na história deste país", afirmou o presidente, acrescentando que os responsáveis serão identificados e punidos.

A capital federal foi alvo de atos golpistas e manifestantes aliados de Jair Bolsonaro invadiram e depredaram prédios do Palácio do Planalto, Congresso Nacional e STF. O anúncio de intervenção foi feito quase três horas e meia após a invasão.

O presidente está em Araraquara, no interior de São Paulo, onde foi acompanhar as áreas atingidas pelas fortes chuvas. Ele informou que voltará o quanto antes para Brasília para visitar as instalações atingidas pelos vândalos.

Leia também:

- Ibaneis Rocha manda exonerar o Secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres

- Vídeo: Bolsonaristas invadem área do Congresso, Planalto e STF; PM reage com bombas

- Governo analisa resposta a golpistas e ação militar é considerada

“É preciso que essas pessoas sejam punidas de forma exemplar, para que pessoas nunca mais façam algo parecido", disse Lula.

Lula disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) sempre estimulou a invasão às sedes do STF e do Congresso e só não incentivava que entrassem à força no Palácio do Planalto porque estava lá dentro. "Isso também é da responsabilidade dele, dos partidos que sustentam ele e tudo isso vai ser apurado com muita força e muita rapidez", afirmou.

Forças de segurança

Lula também disse que houve "incompetência, má-fé ou maldade" das forças de segurança do Distrito Federal.

O atual presidente cobrou ainda a punição dos responsáveis e de quem facilitou o furo do bloqueio por parte dos terroristas. Ele disse também os policiais que não atuaram contra os atos "não ficarão impunes, porque não são de confiança da sociedade brasileira".O presidente afirmou que o governo federal trabalhará para descobrir quem são os financiadores dos atos e dos acampamentos golpistas.

Vândalos bolsonaristas

Bolsonaristas radicais invadiram o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto, neste domingo (8), após entrar em confronto com a Polícia Militar na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Os participantes de atos antidemocráticos estavam com pedaços de paus e pedras.

Os manifestantes saíram do acampamento em frente ao Quartel General do Exército, no Setor Militar Sul, por volta de 13h30, em direção à Esplanada.

Pronunciamento do Congresso

Durante o pronunciamento de Lula, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), usou suas redes sociais para dizer que se "coloca à disposição" dos chefes dos Poderes para fazer uma reunião e deixar "absolutamente inquestionável" que as instituições estão "mais unidas do que nunca".