Política Lula deve anunciar candidatura a presidente em 9 de abril em ato em SP O local ainda não está definido, mas o evento ocorrerá em São Paulo

Com os contornos da federação com legendas de esquerda definidos e a aliança com o ex-governador Geraldo Alckmin encaminhada, o PT vai começar a se dedicar à construção da candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para as eleições deste ano. O plano é lançar sua candidatura no início de abril, conforme adiantou o jornal O Globo, com um grande ato pú...