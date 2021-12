Política Lula diz que PT 'errou muita coisa' e que Mano Brown acertou ao criticar partido Sem mencionar nome de Alckmin, Lula cita acordo político na Alemanha que uniu antigos adversários

O ex-presidente Lula afirmou nesta quinta-feira (2) que o PT "errou muita coisa" e que o cantor Mano Brown estava certo quando disse, em 2018, que o partido não estava mais conseguindo falar com a população. Lula deu as declarações ao participar do podcast Podpah. Em mais de duas horas de conversa, em clima de descontração, o petista criticou o presidente Jair B...