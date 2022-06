Política Lula faz crítica a políticos que veem pobres como número; vídeos enganam ao mudar contexto Vídeos enganam ao usar um trecho fora de contexto de discurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para sugerir que o petista teria comparado pessoas pobres a papel higiênico e dito que elas "são apenas números". Na fala, realizada durante um evento sobre a fome no Brasil, em outubro de 2021, Lula reprova a atitude de alguns políticos que, segundo ele, só pensam na população que tem pouco recurso em épocas de eleição.

Conteúdo investigado: Dois vídeos exibem o mesmo trecho de uma fala de Lula em que o ex-presidente diz que pessoas pobres só são lembradas por políticos em época de eleição. Uma das publicações tem a tela dividida em duas partes: à esquerda, o autor do post reage desaprovando a fala do ex-presidente, enquanto à direita é mostrado o vídeo do petista. O...