O ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou uma nota no Twitter em solidariedade ao governador Ronaldo Caiado (União Brasil) e sua família pela perda precoce do filho Ronaldo Caiado Ramos Filho, de 40 anos. Lula disse que "perder um filho é uma dor que nenhuma família merece passar". Ao fim, ele deseja conforto a família enlutada.

O petista também deixa uma mensagem à Thelma Gomes, a qual faz parte da militância em prol do Partido dos Trabalhadores. Lula perdeu em 2019 o neto de apenas 7 anos, vítima de meningite meningocócica.

Veja a nota na íntegra:

Queria deixar minha solidariedade a companheira Thelma Gomes e ao governador Ronaldo Caiado pela triste e precoce perda de Ronaldo Filho. Perder um filho é uma dor que nenhuma família merece passar. Que Deus conforte a família nesse momento difícil. — Lula (@LulaOficial) July 3, 2022

Velório

Corpo de Ronaldo Filho está sendo velado no cemitério Vale do Cerrado, no Conjunto Vera Cruz, em Goiânia.

Outros políticos enviaram mensagens de condolências

Além de Lula, Bolsonaro também prestou homenagem a Caiado. Os pré-candidatos ao governo de Goiás, Gustavo Mendanha e Vitor Hugo se manifestaram pela perda.

