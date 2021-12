Política Lula lidera no 1º turno, seguido por Bolsonaro e com Moro e Ciro distantes em terceiro Petista marca 48%, ante 21% do presidente; pesquisa eleitoral para 2022 tem margem de erro de 2 pontos percentuais

Na primeira pesquisa Ipec após a filiação de Sergio Moro ao Podemos e do início das articulações para a candidatura do ex-juiz para presidente, as intenções de voto seguem com números estáveis, com o ex-presidente Lula na liderança da corrida eleitoral.Nos dois cenários analisados no levantamento do Ipec, divulgado pelo G1 nesta terça-feira (14), o petista tem mais intenções...