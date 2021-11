O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a presidente do PT de Goiás, Kátia Maria, lamentaram a morte do ex-governador de Goiás e ex-prefeito de Goiânia, Iris Rezende (MDB), de 87 anos.

Leia também:

- Morre Iris Rezende, aos 87 anos, ex-governador de Goiás

- Governo de Goiás decreta luto oficial de sete dias pela morte de Iris Rezende

- FIEG manifesta pesar pela morte de Iris Rezende

Em uma publicação em seu site, o petista afirmou que “Iris Rezende é um exemplo de carreira política digna, defendendo a democracia e o desenvolvimento do Brasil. Teve uma das mais longas trajetórias na vida pública da nossa história, atravessando 60 anos como vereador, prefeito, deputado, senador, ministro e governador.”

Já Kátia, em seu comunicado, destacou que o nome de Iris e seu legado fazem parte da história de Goiás.

Os petistas também prestaram condolências aos familiares e amigos de Iris.

Confira as notas:

“Iris Rezende é um exemplo de carreira política digna, defendendo a democracia e o desenvolvimento do Brasil. Teve uma das mais longas trajetórias na vida pública da nossa história, atravessando 60 anos como vereador, prefeito, deputado, senador, ministro e governador. Deixa um legado em Goiânia, em Goiás e no nosso país que supera as divisões políticas.

Tive o prazer de ser seu amigo e compartilharmos encontros, conversas e projetos para melhorar a vida do povo do seu estado.

A sua esposa Iris, aos familiares, amigos, companheiros e admiradores de Iris Rezende, meus sentimentos e solidariedade.

Luiz Inácio Lula da Silva”

Nota de pesar pelo falecimento de Iris Rezende

Foi com muita tristeza que o Partido dos Trabalhadores de Goiás recebeu a notícia do falecimento do ex-governador e ex-prefeito de Goiânia, Iris Rezende.

Seu nome e seu legado estará marcado na história de Goiás como uma liderança inconteste do MDB, que ocupou diversos cargos e trabalhou pela sociedade.

Nossos sentimentos aos familiares, amigos, filiados e lideranças do MDB.

Iris Rezende, presente!

Kátia Maria

Presidenta do PT de Goiás