Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta (14) mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 42% das intenções de voto na corrida presidencial, contra 34% de Jair Bolsonaro (PL).

O petista variou dois pontos para baixo em relação à pesquisa da semana passada, quando tinha 44%, enquanto o presidente se manteve com os mesmos 34%. A diferença entre eles, portanto, passou de 10 para 8 pontos percentuais. A margem de erro é de dois pontos, para mais ou para menos, e o nível de confiança do levantamento é de 95%.

Ciro Gomes (PDT) também manteve os 7%, assim como Simone Tebet (MDB), com 4%. Felipe d'Avila (Novo) e Soraia Thronicke (União Brasil) ficaram com o 1% do último levantamento.

O número de indecisos é de 5% nessa nova rodada, enquanto brancos ou nulos somam 4%. Os demais candidatos não pontuaram na pesquisa, que é financiada pela corretora de investimentos digital Genial Investimentos, controlada pelo banco Genial.

A sondagem da Quaest, empresa de consultoria e pesquisa, ouviu 2.000 pessoas com mais de 16 anos nos domicílios de sábado (10) até a noite desta terça (13). O número do registro na Justiça Eleitoral é BR-03420/2022.

Na simulação de segundo turno, Lula registra 48% das intenções de voto, variando 3 pontos percentuais para baixo com relação à rodada anterior (51%). Já Bolsonaro oscilou de 39% para 40% no período, mais uma vez dentro da margem de erro.

O levantamento mostra ainda que a avaliação positiva do governo interrompeu tendência de alta e manteve 32%, contra 38% de avaliação negativa (eram 32% e 39%, respectivamente). O Nordeste é a região mais resistente a Bolsonaro, com 50% de reprovação.

Desde o início da série histórica da Quaest, em julho de 2021, a rejeição a ele no primeiro turno recuou de 62% para 52%, enquanto a de Lula subiu de 40% para 47%. Ciro Gomes tinha 53% e agora tem 50%. Ainda assim, Bolsonaro segue como o mais rejeitado entre os brasileiros.

Lula (PT) - 42% (tinha 44%)

Bolsonaro (PL) - 34% (tinha 34%)

Ciro Gomes (PDT) - 7% (tinha 7%)

Simone Tebet (MDB) - 4% (tinha 4%)

Felipe D´Avila (Novo) - 1% (tinha 1%)

Soraia Thronicke (União Brasil) - 1% (tinha 1%)

Indecisos - 5% (eram 5%)

Branco/nulo - 4% (eram 4%)