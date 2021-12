Política Lula visita catadores e diz que Haddad será governador de São Paulo Nesta quarta, Lula esteve no Natal dos Catadores, organizado pelo Movimento Nacional dos Catadores de Material Reciclável, chamou o presidente Jair Bolsonaro (PL) de psicopata e criticou a atitude do mandatário em relação às vacinas contra a Covid-19

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou nesta quarta-feira (22) do evento Natal dos Catadores, em São Paulo, e fez um aceno público ao ex-prefeito Fernando Haddad em meio às negociações para que ele abra mão da disputa ao governo paulista no ano que vem, numa articulação que viabilizaria a entrada de Geraldo Alckmin no PSB para ser candidato a vice-presiden...