Mãe de ministro Ciro Nogueira abastece avião com verba do Senado em locais de agenda do filho

A senadora Eliane Nogueira (PP-PI) destinou R$ 46,9 mil de sua cota parlamentar para gastos com combustível de avião, segundo dados do Portal da Transparência do Senado. No entanto, ela não possui aeronaves particulares, segundo informou ao Tribunal Superior Eleitoral durante as eleições de 2018. Eliane Nogueira é suplente de seu filho, o ministro da Casa Civil,...