A agricultora Maria do Carmo pede ajuda para encontrar o filho, de 31 anos, que desapareceu há mais de um mês em Planaltina, no Entorno do Distrito Federal. Segundo Maria, o agricultor Reziel Moreira saiu de casa para beber em um bar e não foi mais visto.

“Ele estava bebendo, foram chamá-lo e ele estava bêbado, sem nem saber o que estava fazendo. Ele falou para esposa voltar para casa e continuou lá. Ele sempre saiu, mas sempre voltou. Não sabemos sobre o paradeiro, estamos desesperados”, desabafou.

Reziel foi visto pela última vez no dia 11 de janeiro deste ano. Maria disse ainda que há cerca de um mês, o filho brigou com um morador da região e que clientes do bar viram Reziel conversando com esse morador no dia do desaparecimento.

“Eles fizeram a aposta de uma bicicleta e o Reziel não deu a bicicleta para o rapaz. O rapaz partiu com uma faca para matar meu filho, mas ele segurou a faca e deu uma pedrada na cabeça desse menino. Ele disse que o rapaz pediu perdão e estava tudo de bem entre eles”, completou.

A mãe disse ainda que os clientes e o rapaz envolvido na briga disseram que não sabem notícias do filho e contaram que não viram o homem saindo do bar. Além da briga citada por Maria, ela falou que o filho também discutiu com um idoso recentemente, enquanto os dois estavam bêbados.

“Ninguém viu nada no bar, ele desapareceu, ele virou um vento, o vento você sente e não vê, ele virou vento”, disse.

Ajuda

A agricultora contou que o filho, no dia do sumiço, usava bermuda preta, camisa cinza com palavras verdes e um chinelo preto. Reziel mora com a companheira em uma chácara e tem dois filhos.

Em Goiás, para fornecer informações sobre desaparecimentos, as pessoas podem ligar para a Polícia Civil, pelos números 197, (62) 3201-4826 ou (62) 3201-4834.

O g1 não conseguiu contato com a Polícia Civil para obter informações sobre a investigação até a última atualização desta reportagem.

