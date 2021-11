Política Médico engana ao relacionar eficácia da vacina a novo remédio da Pfizer É enganoso o tuíte de um médico questionando a eficácia da vacina da Pfizer/BioNTech contra a covid-19 pelo fato de o laboratório estar desenvolvendo um remédio contra a doença. A relação feita por ele entre o imunizante e o medicamento não se sustenta, já que o primeiro atua na prevenção e o outro no tratamento. Além disso, o desenvolvimento do fármaco nada tem a ver com a eficácia da vacina

