O governador Ronaldo Caiado anunciou nesta quinta-feira (14) o substituto de Ismael Alexandrino na Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO). Como antecipado pelo POPULAR no início do mês, se trata do médico Sandro Rogério Rodrigues Batista, que estava na função de superintendente de Atenção Integral à Saúde da pasta. A posse deve acontecer na próxima segunda-feira (18).

A informação foi confirmada em uma edição Extra do Diário Oficial, publicada nesta quinta-feira. Ele irá entrar no lugar de Ismael Alexandrino, que deixou a função para concorrer às eleições de outubro.

Sandro é professor assistente do Serviço de Medicina Comunitária da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás (UFG). Ele é doutor em Ciências da Saúde, também pela UFG.

