Política Magda diz que PL em GO apoia Bolsonaro, mas que comando será local Segundo a deputada, eventual filiação de presidente não muda a posição do partido sobre pleito no Estado, que é de apoio a Gustavo Mendanha

O imbróglio da possível filiação do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ao PL, com tensões expostas no último fim de semana, desencadeou embates em Goiás. O comando do partido no estado e o nome que será candidato pela sigla ao governo, com apoio do presidente, são pontos de discordância entre o diretório regional e o deputado bolsonarista Vitor Hugo (PSL), que estu...