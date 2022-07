Política ‘Maior canalha desse país’, disse Marconi sobre Lula em 2013 o ex-governador busca apoio do PT para eleições 2022 e pode estar no mesmo palanque de Lula este ano

O ex-governador Marconi Perillo (PSDB) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estão envolvidos atualmente em articulações que podem colocar os dois no mesmo palanque na eleição deste ano. No entanto, eles têm histórico de atrito. Em 2013, na convenção que elegeu Aécio Neves presidente do PSDB nacional, Marconi chamou Lula de “canalha”. “Nunca foi tão difícil ser ...