Política Maioria dos parlamentares goianos votou favorável à manobra que mantém ‘orçamento secreto’ Dos 20 deputados e senadores goianos no Congresso Nacional, somente três votaram contra o projeto de resolução que altera o funcionamento das emendas de relator

Apenas três dos 20 deputados e senadores goianos no Congresso Nacional votaram contra o projeto de resolução que altera o funcionamento das emendas de relator. Conhecida como orçamento secreto, a modalidade de emendas parlamentares permite a destinação de bilhões de reais do orçamento público de acordo com as indicações de congressistas, sem transparência, e é alvo de jul...