Política Maioria dos partidos não sabe quanto receberá de recursos nas eleições de 2022 Apesar de faltar menos de dois meses para o primeiro turno, legendas ainda não têm valor total definido, mas fazem estimativas; confira

A maioria dos partidos com candidatos ao governo de Goiás que pontuaram na pesquisa Serpes/O POPULAR ainda não sabe o quanto deve receber de recursos para custear a campanha. União Brasil (UB), partido do governador Ronaldo Caiado, Patriota e PT disseram que ainda aguardam posição dos diretórios nacionais para saber quanto terão à disposição. No UB, porém, a expectativa é de cheg...