Política Mais de um terço dos aliados de Bolsonaro esconde o presidente nas redes sociais Aliados oficiais do PL não mencionaram o mandatário nenhuma vez no atual semestre

Mais de um terço dos candidatos a governador que estão formalmente aliados nas eleições com PL, partido de Jair Bolsonaro, não publica imagens ou faz referências ao atual presidente em suas redes sociais. Dos 27 palanques que Bolsonaro já tem garantidos na corrida pela reeleição, 10 não fizeram menção ou expuseram sua imagem no Twitter e no Instagram no atual semest...