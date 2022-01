Política Mais um outdoor com foto de Bolsonaro e Vitor Hugo é identificado em Goiânia Estrutura está localizada em terreno do Parque das Laranjeiras; outro painel do tipo foi removido pela Amma na semana passada após constatação de irregularidade

Mais um outdoor com propaganda do presidente Jair Bolsonaro (PL) e o deputado federal Vitor Hugo (PSL) foi identificado em Goiânia. A estrutura está em um terreno na Rua Prof. Alfredo de Castro, no Parque das Laranjeiras. Há informação de casos semelhantes em outros bairros da capital. Na semana passada, a Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma) retirou outro outdoor com a mesma propaganda, que estava localizado na Avenida Mambaí, no Residencial Clea Borges, em Goiânia. Após ...