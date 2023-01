Política Manifestantes seguem pedindo intervenção, em Goiânia Apesar da desmobilização, inclusive por parte de lideranças como Gustavo Gayer, defensores de Bolsonaro ainda acreditam em ação militar contra novo governo

O movimento antidemocrático que se instalou em frente ao quartel-general do Exército em Goiânia desde a divulgação do resultado do segundo turno da eleição presidencial continua na capital, com cerca de 50 pessoas acampadas. Número que ainda é significativo se comparado com a desmobilização generalizada no Brasil desde a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (...