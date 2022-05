Política Marcelo Baiocchi comandará Fecomércio por mais quatro anos Reeleição para novo mandato (2022-2026) aconteceu nesta sexta-feira (20); pleito contou com chapa única

O presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Goiás (Fecomércio-GO), Marcelo Baiocchi, comandará a entidade por mais quatro anos. A reeleição para o novo mandato (2022-2026) aconteceu nesta sexta-feira (20). O pleito contou com chapa única. "Continuaremos trabalhando em parceria para fortalecer e ampliar as conquistas alcançadas, dialog...