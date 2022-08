Política Marconi articula para atrair PSD e quer mulher para vice Na reta final das convenções, ex-governador trabalha por uma frente para disputa ao governo de Goiás no palanque do ex-presidente Lula (PT); para o tucano, sua candidatura preocupa adversários

Inclinado nos últimos dias a tentar cadeira de deputado federal, o ex-governador Marconi Perillo (PSDB) articula, nesta reta final das convenções, uma frente para a disputa ao governo de Goiás no palanque do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ele intensificou conversas em São Paulo para tentar atrair o PSD e fortalecer a chapa com o nome de uma mulher para...