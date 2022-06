Política Marconi defende candidatura de Eduardo Leite para presidente Ex-governador de Goiás quer que o PSDB tenha candidato próprio à Presidência da República

O ex-governador de Goiás Marconi Perillo, que preside o PSDB no estado, defendeu que o partido tenha candidato próprio à Presidência da República e que o nome seja do ex-governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite (PSDB). "Afinal de contas ele foi o segundo colocado nas prévias do partido, portanto nada mais justo do que isso", disse o ex-governador, que deve a...