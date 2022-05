Política Marconi deixa hospital após tratamento de arritmia Ex-governador estava internado desde quarta-feira (27) no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo

O ex-governador Marconi Perillo, presidente do PSDB goiano, recebeu alta neste domingo (1º). Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, desde quarta-feira (27), devido a uma arritmia cardíaca. No sábado (30), Marconi passou por exames, um dia depois de ser submetido a uma ablação por cateter com radiofrequência. O procedimento foi realizado pelo m...