Política Marconi deixa para junho a definição de qual cargo vai disputar na eleição de 2022 O tucano é cotado para sair candidato a senador, governador ou deputado federal

O ex-governador Marconi Perillo (PSDB) disse ao POPULAR, na manhã deste sábado (19), que a definição de qual cargo vai disputar na eleição deste deve ser feita em junho. Ele explica que quer fazer consultas internas e tomar a decisão com base em pesquisas qualitativas e quantitativas. O tucano falou com a reportagem antes de discursar em um seminário do PSDB Mulher, e...