Política Marconi deve ter alta nesta quinta-feira, após reverter arritmia cardíaca Médico explica que ex-governador foi submetido a choque elétrico para reversão

O ex-governador Marconi Perillo, presidente do PSDB goiano, deve ter alta nesta quinta-feira (28), de acordo com relatório médico do hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Ele foi internado na noite de quarta-feira, com arritmia cardíaca. O médico Sérgio Rassi, que acompanha o histórico de saúde de Marconi e monitorou os procedimentos de Goiânia, explicou que ele te...