Política Marconi e Valéria Perillo são diagnosticados com Covid Exames apontam que os dois estão bem de saúde

O ex-governador de Goiás, Marconi Perillo, e sua esposa, Valéria Perillo, foram diagnosticados com Covid-19 e estão isolados em casa, em São Paulo. Pessoas próximas do casal informaram à reportagem que os exames apontam que eles estão bem de saúde e que o período de quarentena deve acabar na próxima segunda-feira (29). Os dois foram imunizados com as duas doses ...