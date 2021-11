Política Marconi e Valéria Perillo testam negativo para Covid-19 Resultado saiu neste domingo (28)

O ex-governador de Goiás, Marconi Perillo, e sua esposa, Valéria Perillo, receberam teste negativo para Covid-19 neste domindo (28). Os dois foram diagnosticados com a doença e estavam em isolamento em São Paulo, onde moram. O novo teste foi realizado no sábado. Marconi demonstrou apenas sintomas gripais fortes, mas Valéria chegou a ficar dois dias no hospital, por pr...