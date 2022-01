Política Marconi mantém discrição sobre encontro com Lula Por rejeição de base do PSDB ao PT e proximidade com Doria, tucano evita comentar reunião com ex-presidente, quando apararam arestas sobre divergências do passado

A resistência de parte dos tucanos em Goiás ao PT e a relação com o governador de São Paulo, João Doria, pré-candidato à Presidência da República pelo PSDB, estão por trás da discrição que o ex-governador e presidente do PSDB goiano Marconi Perillo mantém sobre o encontro com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no ano passado. Eles conversaram no escritório d...