Marconi Perillo é diagnosticado com pneumonia bacteriana

O ex-governador do Estado de Goiás Marconi Perillo (PSDB), 58, foi diagnosticado com pneumonia bacteriana, na última semana. Em sua conta no Twitter, o tucano afirmou que está de repouso por recomendação médica e fazendo tratamento domiciliar com antibióticos. “Em breve estarei de volta à rotina intensa de trabalho. Agradeço todas as mensagens de carinho e apoio”, escreveu. Fui diagnosticado...