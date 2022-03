Política Marconi sobre Daniel Vilela: "Pesquisas são a razão do destempero" Ex-governador divulgou nota em resposta à entrevista concedida pelo dirigente do MDB ao POPULAR

O ex-governador Marconi Perillo (PSDB) divulgou nota neste sábado (12) em que afirma que o presidente do MDB estadual e pré-candidato a vice-governador, Daniel Vilela, "se coloca como cabo de chicote do governador Ronaldo Caiado e demonstra total desespero". O tucano diz que as pesquisas eleitorais são a razão do "destempero" do emedebista. "Outubro está chegando", f...