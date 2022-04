Política Marcos Roberto Silva vai comandar Secretaria Estadual de Comunicação Nomeação do novo titular deve ser publicada no Diário Oficial desta terça-feira (26); auxiliar era presidente do Detran até o fim de março

O ex-presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) Marcos Roberto Silva vai assumir o comando da Secretaria Estadual de Comunicação. A reportagem apurou que a decisão já foi tomada no Palácio das Esmeraldas. A expectativa é que a nomeação seja publicada no Diário Oficial do Estado nesta terça-feira (26). Ele será o sexto nome a comand...