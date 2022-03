Política Mauro Carlesse renuncia ao cargo de governador do Tocantins Governador afastado fez comunicado através de carta, protocolada às 14h43 desta sexta-feira, 11, na Assembleia Legislativa

O governador afastado do Tocantins, Mauro Carlesse (PSL), comunicou nesta sexta-feira, por meio de uma carta, a renúncia de seu mandato político. O documento foi registrado no protocolo da Assembleia Legislativa do Tocantins. A carta afirma que tem como finalidade apresentar de forma "tranquila e serena sua defesa junto ao Poder judiciário em relação às inj...