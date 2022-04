Política Meirelles deixa cargo em São Paulo e sairá do PSD Cotado para ser vice do governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), o ex-ministro deve ir para o MDB

O ex-ministro e secretário da Fazenda de São Paulo, Henrique Meirelles, deixou o cargo nesta sexta-feira (1º) e decidiu sair do PSD. A publicação da exoneração ocorrerá às 16 horas. As informações são da assessoria de Meirelles. Cotado para ser candidato a vice do governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), o ex-ministro deve ir para o MDB. O PO...