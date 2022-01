Política Meirelles diz que ajuda a Doria não atrapalha projeto político em Goiás Pré-candidato ao Senado por Goiás, Henrique Meirelles integra equipe econômica de João Doria na disputa ao Planalto ao lado de Ana Carla Abrão, Zeina Latiff e Vanessa Rahal Canado

Integrante da equipe econômica da campanha do governador de São Paulo, João Doria (PSDB), para concorrer à Presidência da República, Henrique Meirelles (PSD) garante ao POPULAR que essa tarefa não irá atrapalhar seu projeto político em Goiás, que é o de disputar o mandato de senador nas eleições deste ano. Além de Meirelles, Doria conta com as economistas Zeina Lat...