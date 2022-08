Política Mendanha diz que alianças formadas são suficientes e que chegará ao 2º turno Candidato ao governo chega à convenção com seis partidos aliados e vice da mesma legenda

Gustavo Mendanha (Patriota) diz que as alianças que fez para sua candidatura ao governo estadual são suficientes e acredita que chegará ao segundo turno. “Estou com o povo e esse é só o início da caminhada”, afirma. Mendanha chega à convenção com um vice filiado à mesma sigla que ele, e outros seis partidos aliados. Como adiantou o POPULAR, o ex-deputado federal Heuler...