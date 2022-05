Política Mendanha em evento levanta debate sobre promoção eleitoral Para especialistas, declaração de voto de artista, aclamação e menções a ex-prefeito podem configurar irregularidades conforme a legislação

Ao custo de R$ 4,3 milhões bancados pela prefeitura de Aparecida de Goiânia, o festival de comemoração do centenário da cidade motivou questionamentos sobre promoção eleitoral do ex-prefeito Gustavo Mendanha (Patriota), pré-candidato a governador. O evento Aparecida é Show, que começou no dia 4 e termina nesta terça-feira (10), teve declaração de voto de artista...