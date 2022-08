O jornal O POPULAR e a rádio CBN Goiânia estrearam hoje o podcast Bora Votar?, sob o comando das jornalistas Cileide Alves e Fabiana Pulcineli. A parceria faz parte da programação especial dos dois veículos para reforço da cobertura das eleições 2022. Nesse primeiro episódio, as duas jornalistas analisam as idas e vindas dos apoios na corrida ao Palácio das Esmeraldas.

O Bora Votar? também vai interagir com o público. Os ouvintes poderão enviar perguntas por meio dos perfis do jornal e da rádio e também das duas jornalistas nas redes sociais. Para isso, basta marcar com a hashtag #BoraVotar

