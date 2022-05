Política Meta é que serviço da dívida chegue a 6% da RCL Cristiane Schmidt, secretária de Estado da Economia, argumenta que as ações para aumento da RCL são somadas ao trabalho de renegociações para que, ao sair do RRF, o serviço da dívida represente o menor porcentual possível da receita

A secretária da Economia, Cristiane Schmidt, afirma que o objetivo da pasta é que, após o estado sair do Regime de Recuperação Fiscal (RRF), o pagamento do serviço da dívida represente cerca de 6% da receita corrente líquida (RCL). De acordo com a auxiliar, em 2019, o porcentual estava em cerca de 11,5%, limite estipulado por lei. Schmidt também disse que o RRF “nã...