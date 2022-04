Política Meta da campanha de Bolsonaro é reduzir rejeição a menos de 40% até julho Ideia é diminuir a distância entre ele e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva até outubro e, se possível, ultrapassar o petista até as eleições

O QG da campanha do presidente Jair Bolsonaro à reeleição estabeleceu como meta reduzir sua rejeição a menos de 40% até julho. Com isso, pretende diminuir a distância entre ele e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva até outubro e, se possível, ultrapassar o petista até as eleições. Segundo o último Datafolha, em março, 55% dos brasileiros não votarão no pre...