Política “Meu nome não é apresentado fora do contexto de aliança”, Wolmir Amado Ex-reitor da PUC-Goiás colocou nome à disposição do PT para disputar o governo estadual, mas sigla prefere não bater o martelo por enquanto

Wolmir Therezio Amado é um possível candidato do PT ao governo de Goiás em 2022. Reitor da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC) por 18 anos, o professor agora quer levar a sua experiência pastoral e aquela adquirida na gestão educacional para a gestão do governo goiano. O ex-reitor colocou o nome à disposição para a disputa em evento do PT no dia 13 de ...