A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro publicou um vídeo em suas redes sociais divulgando uma loja de enxovais, localizada no Setor Marista, em Goiânia. A visita aconteceu na última terça-feira (21).

Nas redes sociais da loja, a dona do estabelecimento se pronunciou sobre a visita da ex-primeira dama. “Ela está num processo de mudança e precisando de coisas pra casa e nada mais gratificante do que podermos ajudar. Para nós, foi uma grande surpresa, inclusive o fato de ela ter feito uma postagem. E isso só aconteceu porque temos um amigo em comum”, disse.

Na postagem de Michelle nas redes sociais ela aparece olhando os itens do estabelecimento, e ao final, sai com diversos produtos do local. O POPULAR entrou em contato com o estabelecimento para verificar se Michelle Bolsonaro estava fazendo uma publicidade dos produtos, mas eles afirmaram que não.

Última visita

A última visita de Michelle Bolsonaro à capital goiana havia acontecido em novembro do ano passado. Na época, a então primeira-dama veio a Goiânia junto com a senadora eleita pelo Distrito Federal, Damares Alves (Republicanos) para pedir votos a Bolsonaro.

Durante a campanha, Michelle e Damares foram escaladas pela equipe de Bolsonaro para viajar pelo Brasil com o objetivo de ampliar as intenções de voto.