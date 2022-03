Política Milton Ribeiro pede demissão após revelação de 'balcão de negócios' do MEC Ribeiro se tornou alvo de grande pressão após a revelação de indícios de um esquema informal de obtenção de verbas envolvendo dois pastores

O ministro Milton Ribeiro (Educação) pediu demissão do cargo nesta segunda-feira (28) para tentar reduzir o desgaste do governo do presidente Jair Bolsonaro (PL). Ele escreveu uma carta de demissão, entregue ao presidente nesta tarde no Palácio do Planalto. Ribeiro se tornou alvo de grande pressão após a revelação de indícios de um esquema informal de obtenção de ver...