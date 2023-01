Política Minirreforma confirma duas novas secretarias Mudança administrativa criará pastas de Infraestrutura e do Entorno do DF, renomeando ainda outras três; gestão estadual passará a ter 22 cargos de primeiro escalão

O governo de Goiás criará duas secretarias (Infraestrutura e Entorno do Distrito Federal) e renomeará outras três na minirreforma administrativa a ser proposta no início de fevereiro à Assembleia Legislativa de Goiás (Alego). A gestão estadual passará a ter 22 cargos com status de secretaria no segundo mandato do governador Ronaldo Caiado (UB). Conforme mostrou o Giro ...