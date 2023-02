Política Minirreforma cria quase mil cargos comissionados Com permissão de definir criação por decreto, gestão promove aumento do número de postos de assessoramento, que agora são 6.108 e com salários que chegam a R$ 25 mil

Em cargos criados por decreto, o governador Ronaldo Caiado (União Brasil) permitiu o aumento de quase mil comissionados de assessoramento no início deste segundo mandato. Na comparação com a reforma administrativa promovida por Caiado no primeiro ano da gestão, em 2019, a elevação é de 1.149 cargos. A conta não inclui os comissionados em cargos de chefia, integrantes d...